Neustadt. Schnuppertag im Orlatal-Gymnasium Neustadt mit einer Fülle von Angeboten und zufriedenen Besuchern

Das Orlatal-Gymnasium aus Neustadt hatte am Samstag, 27. Januar, Groß und Klein zu einem Schnuppertag eingeladen. Das kleinste Gymnasium im Saale-Orla-Kreis feierte doch recht groß. Die Mensa konnte von der nächsten Pennäler-Generation bestaunt werden und neue Fächer waren zu entdecken. Eine Fülle von Angeboten lockte also in die altehrwürdige Schule.