Schleiz. Die Auszählung am Sonntagabend im Schleizer Landratsamt war spannend und voller Emotionen

Von Anfang an war es spannend. 50,0 Prozent zu 50,0 Prozent stand als Erstes auf dem Bildschirm. Lange wechselte es zwischen beiden Kandidaten hin und her. Dann baute Christian Herrgott von der CDU in kleinen Schritten den Vorsprung aus und gewann die Wahl. „Es ist ein wunderbarer Tag für den Saale-Orla-Kreis und ich danke ganz herzlich allen Wählerinnen und Wählern, die heute die Chance genutzt haben, zur Wahl zu gehen und die Wahlbeteiligung im Saale-Orla-Kreis noch mal zu steigern. Ich danke allen, die mir ihre Stimme gegeben haben. Ich möchte ein Landrat sein, der für alle Menschen im Landkreis da ist, auch für die, die heute nicht zur Wahl gegangen sind und auch für diejenigen, die mir heute nicht ihre Stimme gegeben haben“, sagt Herrgott unmittelbar nach seinem Sieg.