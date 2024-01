Pößneck/Neustadt/Schleiz/Bad Lobenstein. „Herr Thrum hat nie das Gespräch mit uns gesucht“: Kurzer Rückblick auf die Aufregung rund um eine Postwurfsendung von vier Bürgermeisterrn aus dem Orlatal und eine kurze Analyse der Landratsstichwahl

Helle Aufregung herrschte Ende der vergangenen Woche im nördlichen Saale-Orla-Kreis, weil kurz vor der Landratsstichwahl eine Wahlempfehlung der Bürgermeister Michael Modde (parteilos/Pößneck), Ralf Weiße (BfN/Neustadt), Peter Orosz (Feuerwehr/Triptis) und Jonas Chudasch (Freie Wähler/Krölpa) in vielen Briefkästen lag. Sie sprachen sich unverblümt für Christian Herrgott aus, mit welchem sie in der CDU-Kreistagsfraktion sitzen, und zwar ohne irgendeinen Bezug zu ihren Ämtern, damit also privat. Vom AfD-Kandidaten Uwe Thrum wird in dem Flugblatt nur zwischen den Zeilen („Markige Sprüche helfen uns nicht weiter.“) abgeraten.