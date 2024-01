Pößneck/Rudolstadt. Wer die neuen Eigentümer sind und aus welchen Gründen sie zugeschlagen haben

Die verfallene Villa in der Ecke Über der Walkmühle/Am Härlsberg in Pößneck sowie ein verwildertes Gelände entlang der Straße Am Härlsberg, das mit einer ehemaligen Werkhalle bebaut ist, sind seit langer Zeit ein Ärgernis in der Stadt. Bisherige Besitzer dieser Flächen hielten augenscheinlich nicht viel vom grundgesetzlichen Gebot „Eigentum verpflichtet“. Jetzt könnten sich die Dinge aber endlich verbessern.