Pößneck/Neustadt/Triptis. Ausgeh- und Bildungsempfehlungen und eine gute Nachricht von der Polizei

Nachtflohmarkt in Pößneck

Am Samstag, 3. Februar, findet der nächste Nachtflohmarkt in der Pößnecker Shedhalle statt. Interessierte sind zum Stöbern und Fachsimpeln an den verschiedensten Ständen in der Zeit zwischen 16 bis 23 Uhr willkommen. „Im vielfältigen Angebot für die ganze Familie sind Antiquitäten, Sammlerartikel, Altes und Besonderes, Trödel und jede Menge gut gebrauchte Dinge zu finden“, richtet die veranstaltende Marktagentur Mörstedt aus Geratal an die einheimischen Schnäppchenjäger und Trödelfans. Es sei wie auch bei den regelmäßigen bisherigen Auflagen dieser Veranstaltung mit Händlern aus ganz Mitteldeutschland und darüber hinaus zu rechnen.

Ausreißerinnen wieder zurück in Pößneck

Nach Ashley P. und Lina S. aus dem Pößnecker Mädchenwohnheim wurde seit dem späten Montagabend mit Porträtfotos der beiden Zwölfjährigen öffentlich gefahndet, weil sie sich am Montag gegen 7 Uhr auf den Weg in die Schule gemacht hatten, dort aber nie ankamen und sich auch nicht in ihrer Einrichtung gemeldet hatten. Am späten Dienstagabend gab die Landespolizeiinspektion Saalfeld schließlich Entwarnung. Die Mädchen seien eigenständig in ihre Herberge zurück gekehrt, hieß es.

Narren haben in Neustadt die Qual der Wahl

Am Samstag, 3. Februar, gibt es in Neustadt gleich vier Faschingsveranstaltungen. So wird ab 14.11 Uhr in den Tewa-Saal zum Molbitzer Kinderfasching eingeladen und ab 15 Uhr in den Wotufa-Saal zum Seniorenfasching der Karnevalgesellschaft Duhlendorf. Am Abend steigt ab 19.11 Uhr der Molbitzer Kostümball im Tewa-Saal und ab 20.11 Uhr ein Gala-Abend des Neunhofener Carnevalsvereines im Saal der Gaststätte Drei Rosen des Neustädter Ortsteiles. red

Weihnachtsbäume brennen in Dreitzsch

Der Feuerwehrverein Dreitzsch lädt am 3. Februar zu seinem „traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen“ ein. Gefeiert wird auf dem Maifeuerplatz des Dorfes und Beginn am Samstag ist um 15 Uhr.

Originalgetreue Sounds im Pößnecker Schützenhaus

Die Musik von Bon Jovi erfüllt am Samstag, 3. Februar, ab 20 Uhr das Pößnecker Schützenhaus. Auf der Bühne stehen allerdings nicht die Original-Rocker aus den USA, sondern die Mitglieder von Bounce, der „authentischsten Bon Jovi Tribute Band Europas“, wie es in der Einladung zu diesem Konzert heißt. Frontmann Olli Henrich und seinen Kameraden gehe es nicht darum, als Doubles von Jon Bon Jovi & Co. aufzutreten. Vielmehr bringe Bounce „mit eigener Note und trotzdem originalgetreuen Sounds und Arrangements das nahezu unerschöpfliche Repertoire aus fast 30 Jahren Bon Jovi auf die Bühne“. Karten für diese Show gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Ein Abend mit den „Teuflischen Fünf“ in Pößneck

„Die Teuflischen Fünf“ klingt wie eine Faschingsgruppe, ist aber keine. Vielmehr werden mit diesem Begriff die Internetgiganten Alphabet, Apple, Meta, Amazon und Microsoft zusammengefasst. Die wissen „verdammt viel“ über die meisten Menschen auf der Welt, sagt der aus Halle/S. stammende und in Berlin lebende Sachbuchautor Stefan Mey. In einem Vortrag der Volkshochschule Saale-Orla will er am Freitag, 2. Februar, ab 18 Uhr in der Pößnecker Stadtbibliothek die verschiedenen Facetten der Daten- und Wirtschaftsmacht dieser „Teuflischen Fünf“ beleuchten. Mit seinen Hörern will er auch die Frage erörtern, welche Antworten es auf diese digitale (Über-)Macht gibt. Der Eintritt zur anderthalbstündigen Veranstaltung ist frei. Die Volkshochschule bittet um eine Voranmeldung unter Telefon 03663/488 144.