Burgk. Beim Ferienprogramm stehen nicht das Mittelalter oder Ritterleben im Mittelpunkt, sondern die Natur. Bei den Kindern kommt das gut an.

„Machst du das für mich?“, fragt Paula. „Ach, das schaffst du schon allein“, ermutigt Ilona Herden die Fünfjährige. Das Mädchen ist die Jüngste in der Runde und traut sich noch nicht so richtig, mit dem Leim umzugehen. Ilona Herden zeigt ihr, wie sie die Holzbrettchen mit Leim bestreicht und in den Rahmen auflegt. Denn die Kinder basteln ein Vogelhäuschen.