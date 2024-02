Pößneck. Welche Aussteller am 17. März bereits bestätigt sind und was die Heiratswilligen so erwartet

Heiraten ist beliebt. Das Statistische Bundesamt veröffentlichte vor wenigen Tagen erst die Zahlen von 2022. Die Hälfte aller Erwachsenen war verheiratet oder lebten in eingetragenen Lebenspartnerschaften. Und wer zum ersten Mal heiratet, ist deutlich älter als noch vor zwanzig Jahren. Insgesamt schlossen 781.000 Menschen in 2022 den Bund der Ehe.