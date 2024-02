Blankenberg. Das lange Warten hat nun ein Ende: Mit dem Chessman Trio beginnt ein neuer Konzertreigen.

Es war lange Zeit ruhig im Musikkino Blankenberg – zu ruhig. Aber am Samstag, 24. Februar, hat diese Ruhe ein Ende. Denn dann steht der Saisonauftakt in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig an. Und dieser wird laut.