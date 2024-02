Knau. Kostümwettbewerb und Showtänze: Knauer Fasching lockt mit kreativer Vielfalt.

Ob miauende Kätzchen, stampfende Piraten oder das in diesem Jahr so beliebte Aperol-Spritz-Kostüm – in Knau ist erlaubt, was gefällt. „Wir haben wie immer kein Motto, aber die Gäste kommen immer in tollen Kostümen, die natürlich auch prämiert werden“, sagt der stellvertretende Präsident André Weise. De Knaaa`schn vom SV Rot Weiß Knau e.V. feiern am 24. Februar Fasching.