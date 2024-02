Moßbach. Moßbachs Herzensprojekt: Kunstrasenplatz dank Förderzusage bald Realität.

Ein lang ersehntes Herzensprojekt steht in Moßbach kurz vor der Realisierung. „Wir freuen uns sehr, dass der Trainingsplatz komplett saniert und in einen Kunstrasenplatz der neuesten Generation umgebaut und erneuert wird. Es wird ein modernes Jugendspielfeld mit neuer Zaun- und Flutlichtanlage sowie umfassender Barrierefreiheit geschaffen. Das ist eine langfristige und nachhaltige Investition in die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen und des Moßbacher Sports“, sagt der sportliche Leiter, Jens Herzog.

Nun braucht der Verein Unterstützung. Am 14. Februar wurde eine Spendenaktion gestartet, da aus Mitgliedsbeiträgen natürlich nicht alles umsetzbar ist. Drei Jahre haben die Verantwortlichen dieses Projekt vorbereitet. Sportverein, Bürgermeisterin und Gemeinderat haben an einem Strang gezogen, bis am 19. Januar die Förderzusage von 90 Prozent aus Bundes- und Landesmitteln erteilt wurde. Die Gemeinde und der Sportverein übernehmen als Eigenanteil rund 60.000 Euro, was den verbleibenden 10 Prozent entspreche.

Einige Sponsoren stehen bereits an der Seite des Vereins, doch trotzdem muss die Summe zusammengetragen werden. Dabei helfen auch kleine Beiträge. Dafür wurden nun digitale Spendentafeln angelegt, die bei der Realisierung helfen sollen. Nach Abschluss des Projekts werden alle unterstützenden Personen und Firmen auf einer großen Werbetafel am fertigen Kunstrasenplatz gewürdigt. Der Baubeginn ist für Juli oder August dieses Jahres geplant. Die Bauzeit soll etwa drei Monate betragen.