Unterkoskau. Unterkoskau feiert 20 Jahre Fasching – mit Schwalbe, Tanz und Humor in der Alabamahalle.

Mit einer Schwalbe kam Rowo, wie alle den Faschingspräsidenten Ronny Wolf nennen, motorisiert in den Saal gebraust. „Dass wir 19.19 Uhr anfangen, haben wir noch nie geschafft. Aber wir sind jung und ausbaufähig“, meinte er angesichts des 20-jährigen Unterkoskauer Faschings-Jubiläums. Und so schallte es am Samstag spätestens 19.30 Uhr „Koskee so schee“ in der voll besetzten Alabamahalle zur ersten Gala.