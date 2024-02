Pößneck. Es gehören ihr ein ehemaliger CDUler und ein ehemaliger Sozialdemokrat an: Was die beiden Kommunalpolitiker als Prioritäten nennen

In Pößneck ist am Sonntag nach Worten der beiden handelnden Personen die deutschlandweit erste Stadtratsfraktion der erst am Samstag gegründeten Partei Werteunion (WU) gegründet worden. Es gehören ihr der frisch aus der CDU ausgetretene Stadtrat Matthias Creutzberg sowie sein bisher fraktionslose Kollege Enrico Kleebusch an, der zum 2. Februar in der SPD hingeschmissen hatte.