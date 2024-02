Pößneck/Neustadt. Hinweise auf Veranstaltungen der nächsten Tage für die ganze Familie, spezielle Interessen und kommunalpolitisch Interessierte sowie andere Meldungen

Familienforschung im Saale-Orla-Kreis

„Einstieg in die Ahnenforschung“ lautet das Motto eines dreiteiligen und jeweils dreistündigen Kurses der Volkshochschule Saale-Orla, zu welchem am 1., 8. und 15. März jeweils ab 14 Uhr in die Räumlichkeiten am Sitz der landkreiseigenen Bildungsstätte in Pößneck eingeladen wird. Interessierte sollen befähigt werden, die lange Kette ihrer Vorfahren und deren Lebenswege zu recherchieren., „Familienforschung ist nicht nur ein Hobby, sondern eine Lebensaufgabe und ein unbezahlbares Geschenk an unsere Nachfahren“, heißt es vorab. Kursleiterin ist Susann Pfeifer. Es ist eine Anmeldung unter Telefon 03663/488144 oder im Internet unter www.vhs-sok.de erforderlich.

Mit 1,9 Promille in Pößneck am Steuer

Am Freitag gegen 20.45 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei, um eine vermutete Trunkenheitsfahrt in Pößneck zu melden. Als Polizisten das benannte Fahrzeug kontrollieren wollten, floh der 53-jährige Fahrer. Er konnte allerdings kurze Zeit später gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Er musste sich einer rechtssicheren Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen und seinen Führerschein musste er abgeben.

VG-Versammlung in Oppurg

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg kommt am Donnerstag, 22. Februar, zusammen. Die Sitzung findet im Dorfgemeinschaftshaus in Oppurg statt und der öffentliche Teil beginnt um 19.15 Uhr. Für die Einwohner der VG-Mitgliedsgemeinden dürfte insbesondere der Tagesordnungspunkt „Informationen über den Katastrophenschutz im Landkreis und den Gemeinden“ interessant sein. Die Verwaltungsgemeinschaft Oppurg wurde 1992 gegründet und ihr gehören die Gemeinden Bodelwitz, Döbritz, Gertewitz, Grobengereuth, Langenorla, Lausnitz/N., Nimritz, Oberoppurg, Oppurg, Quaschwitz, Solkwitz, Weira und Wernburg an.

Tauschtag der Philatelisten in Neustadt

Der traditionsreiche Briefmarkenverein aus Neustadt lädt am Sonntag, 25. Februar, zu einem Tausch- und Beratungstag ein. Philatelisten sowie Interessierte, die es werden wollen, sind am Puschkinplatz 8 in Neustadt willkommen und haben die Möglichkeit, mit Vereinsmitgliedern über Briefmarken und Münzen fachkundig zu diskutieren. Los geht es um 9.30 Uhr. In Neustadt gibt es die letzte noch aktive Philatelistengemeinschaft im Orlatal.

Von Briefmarkensammlern - hier ein Eindruck von einem Philatelistentag - kann man viel lernen. © TA | Alexander Volkmann

Tischkegelturnier in Pößneck

Der 1. Pößnecker Tischkegelverein veranstaltet am Samstag, 24. Februar, das 14. Pößnecker Tischkegelturnier. Der Wettbewerb findet in der Zeit von 10 bis 17.30 Uhr bei Petra und Manfred Reuschel in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 14-16 in Pößneck statt, und die Siegerehrung ist für 18 Uhr geplant. „Jeder kann mitmachen!“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. Es wird um eine Anmeldung unter Telefon 0171/450 92 69 oder per E-Mail an tischkegelverein@gmail.com gebeten, wo auch weitere Informationen erfragt werden können.

Schaudruckerei in Pößneck geöffnet

In Pößneck ist am Sonntag, 25. Februar, die Historische Schaudruckerei im Bilkenkeller wieder geöffnet. Gäste sind in der ehrenamtlich betreuten Dauer- und Mitmachausstellung zwischen 13 bis 17 Uhr willkommen. Eintrittskarten sind – auch sonntags – in der Stadtinformation, wenige Meter oberhalb des Bilkenkellers, erhältlich. Es laden die Stadt Pößneck und der Freundeskreis Druckindustrie ein. Die Schaudruckerei wurde am 2. September 2021 eröffnet. Zuvor hatte der Freundeskreis Druckindustrie im Gewölbekeller der Stadtbibliothek die Bestandteile der ehemaligen Berggold-Werksdruckerei sowie andere Maschinen und Geräte wieder in ein funktionsfähiges Ganzes verwandelt. Nähere Informationen gibt es unter www.hsd-poessneck.de im Internet oder in der Stadtinformation Pößneck, Telefon 03647/412295.

Abba-Erinnerungskonzert in Pößneck

Zu einem Abba-Erinnerungskonzert wird am Freitag, 23. Februar, ins Pößnecker Schützenhaus eingeladen. Beginn ist um 20 Uhr. Unter dem Motto „Abba - The Concert“ wird eine Show mit Künstlern in „liebevoll-detaillierten und mehrfach wechselnden Outfits“, eine „packende Live-Performance“ und ein „farbenfrohes Bühnenbild“ versprochen. Karten für das Konzert gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Blut spenden in der Neustädter Feuerwehr

Im Neustädter Feuerwehrgerätehaus kann am Samstag, 24. Februar, wieder Blut gespendet werden. Gesunde Frauen und Männer im Alter ab achtzehn Jahre sind in der Zeit zwischen 10 bis 13 Uhr willkommen. Vor Ort ist ein Team des gemeinnützigen Blutspendedienstes ITMS.

Sozialladen in Pößneck

Der Sozialladen des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla in der Saalfelder Straße 2 in Pößneck ist montags bis mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr geöffnet. Sozialhilfeempfänger, Alleinerziehende, Rentner und Menschen in Not erhalten hier unter anderem gute gebrauchte Kleidung und Haushaltsbedarf. Nähere Vorab-Informationen gibt es unter Telefon 03647/4591102.