Schleiz/Oberböhmsdorf. Von 99 Luftballons bis Dorfkinder-Chor: Vielfältige Show bei der OCC-Gala.

Ziemlich laut tönten am Samstagabend vielstimmiges Gemurmel, Musik und begeisterte Beifallsbekundungen aus einem Gebäude in Oberböhmsdorf. „Das ist der Agrarsaal“, antworteten auf Nachfrage Ortskundige. Dieser langgezogener Saal war proppenvoll und strahlte trotzdem gemütliche Stimmung aus. Über dem Bühnenbereich gab es eine Videowand auf der man alles verfolgen konnte, was im Saal passierte.