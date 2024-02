Gertewitz/Oppurg. 76 Unterschriften in Gertewitz gesammelt: Über das Verfahren und ob sich das auf das erteilte Baurecht auswirkt, ist fraglich

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sind im Saale-Orla-Kreis vermutlich Begriffe, die eher selten gebraucht werden, noch weniger praktiziert werden. Oft sind es Ratsentscheidungen, mit denen eine Gruppe von Einwohnern nicht einverstanden sind. In Gertewitz ist es der Dauerbrenner Freiflächensolaranlage. Dazu wird hochemotional eine Diskussion seit fast drei Jahren in dem kleinen Ort geführt. Eine Bürgerinitiative (BI Oberland) kämpft mit anwaltlicher Hilfe gegen die Pläne für ein 15 Hektar großen Solarpark auf einem Feld eines Privatbauern. Mitte November 2023 wurde quasi per Beschluss auf dem dafür vorgesehen Gelände Baurecht erteilt. Derzeit liegen die Bauanträge für den Speicher und die Photovoltaikanlage im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises. Eine Entscheidung, ob der Bau tatsächlich genehmigt wird oder nicht, dürfte in Kürze fallen. Parallel dazu versucht die BI ein Verfahren gegen den Ratsbeschluss der Gemeinde vom November per Bürgerbegehren anzustrengen. Der vierte Versuch der BI wurde Ende Dezember von der Verwaltung dann auch zugelassen, zuvor wurde dies aus mehrerlei Gründen abgelehnt, wie VG-Chef Lars Böhme sagt. Am Montagmorgen nahm er von dem BI-Vorsitzenden Ulrich Oßwald eine Liste mit 76 Unterschriften von Bürgern, um das Begehren weiter voranzubringen, entgegen.