Pößneck/Ranis. Aus dem Bericht der Landespolizeiinspektion Saalfeld

Am Dienstag gegen 10 Uhr war eine 69-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße K 516 aus Pößneck kommend in Richtung Ranis unterwegs. Der vor ihr fahrende 51-jährige Fahrer eines weiteren Pkw beabsichtigte am entsprechenden Abzweig, nach links in Richtung Ludwigshof abzubiegen, und musste dazu verkehrsbedingt halten. „Das beachtete die Frau zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 51-Jährigen auf“, so die Landespolizeiinspektion Saalfeld in einer Mitteilung. Der Mann habe Verletzungen erlitten. Das Fahrzeug der 69-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Ebenfalls am Dienstag gegen 10 Uhr wurde der 66-jährige Fahrer eines Pkw in Krölpa einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille, so die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit dem Resümee, dass gegen den 66-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. red