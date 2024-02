Pößneck. Eines der wichtigsten und repräsentativen Zeugnisse seiner Art im Saale-Orla-Kreis

Bei frühlingshaftem Sonnenschein fanden sich am Sonntagnachmittag rund 100 Interessierte aus Pößneck und darüber hinaus zu einem heimatgeschichtlichen Rundgang auf dem Oberen Friedhof in Pößneck ein. Das Motto lautete „Alte Grabmäler – Spiegel der Stadtgeschichte“ und die Interessierten wurden von Stadtführerin Dagmar Ritter (rechts) auf eine Reise in die Vergangenheit mitgenommen.

Auf dem Oberen Friedhof in Pößneck sprechen zahlreiche Grabmale von bedeutenden einheimischen Persönlichkeiten und deren Leistungen für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung der Stadt. Der Gottesacker gehört zu den wichtigsten und repräsentativen Zeugnissen seiner Art im Saale-Orla-Kreis und ist seit Anfang 2022 in seiner Gesamtheit als Kulturdenkmal eingestuft.

Friedhofsführungen sind ein regelmäßiges Angebot im kulturellen Programm der Stadt Pößneck. red