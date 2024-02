Zschachenmühle. Im Saale-Orla-Kreis hat sich ein Mann mit seinem Auto überschlagen. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, der Mann kam ins Krankenhaus.

Bereits am Freitagnachmittag ist ein 44 Jahre alter Mann bei Zschachenmühle (Saale-Orla-Kreis) mit seinem Auto verunglückt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war der Autofahrer auf der B90 Richtung Wurzbach kommend Richtung Zschachenmühle unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts gegen die Leitplanke fuhr.

Daraufhin überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der 44-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

