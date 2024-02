Pößneck/Neustadt/Triptis. In den nächsten Tagen gibt es im Orlatal jede Menge Veranstaltungen für die ganze Familie und für spezielle Interessen. Eine Auswahl:

Elvis und Boogie-Woogie in Pößneck

Am Freitag, 8. März, findet in Vaters Gaststätte in Pößneck die erste Veranstaltung der diesjährigen Reihe von „Folk bei Vaters“ statt. Beginn am Freitag der nächsten Woche ist um 20 Uhr und zu Gast ist Mr. Speedfinger (Jürgen Adlung) aus Erfurt mit seinem Bandprojekt „Elvis & The Boogieman‘s“. „Wie der Name es schon verrät, wird es viel Boogie-Woogie auf die Ohren geben“, so Konzertorganisator Bernd Zentrich. Und natürlich werde es auch eine Elvis-Presley-Show geben, ein bisschen auch extra zum Frauentag. Karten gibt es nur in der Gaststätte, Telefon 03647/5294327.

Kleintiermarkt in Triptis

Der Rassegeflügelzuchtverein 1892 Triptis veranstaltet im ersten Halbjahr 2024 auf seinem Gelände Am Wassergarten 2 in Triptis insgesamt zehn Kleintiermärkte. Am Samstag, 2. März, findet nun die fünfte Auflage dieser kleinen ländlichen Messe in dieser Saison statt. In und an den Hallen des gastgebenden Vereines sind interessierte Besucher ab 7.30 Uhr willkommen. Ausklang der Veranstaltung ist gegen Mittag. Marktleiter ist der Vereinsvorsitzende Volker Brömel.

Veteranentreffen in Neustadt

Ehemalige Mitarbeiter der Neustädter Metallweberei treffen sich am Dienstag, 5. März, im Neustädter Seniorenklub „Am Orlapark“ wieder. Das gesellige Beisammensein beginnt um 14 Uhr, teilt Wolfgang Wurzbacher mit.

Bei den Treffen der ehemaligen Metallweber hat man sich immer viel zu erzählen. © Funke | Marcus Cislak

Kaffee und Keramik bei den Landfrauen in Dreitzsch

Die Dreitzscher Landfrauen laden am Mittwoch, 28. Februar, ab 14 Uhr zum Kaffeetrinken in ihre Begegnungsstätte ein. Anschließend wird unter Anleitung der Kunsthandwerkerfamilie Steinbach aus Raila beim Keramik bemalt. „Gäste sind willkommen“, teilt Landfrauen-Chefin Gabriele Peißker mit.

Palästina-Abend im Gemeindehaus Neustadt

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Neustadt lädt am Freitag, 1. März, um 19.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus in Neustadt zum „Weltgebetstag der Frauen“ ein. Hierbei gehe es um eine Reise durch das Land, in dem Jesus gelebt und gelehrt hat: Palästina. „Wie immer können im Anschluss einige landestypische Speisen und Getränke probiert werden“, teilt Gemeindesekretärin Doreen Pusch mit.

Einwohnerversammlung für Breitenhain, Strößwitz und Stanau

Zur Einwohnerversammlung für die Neustädter Ortsteile Breitenhain, Strößwitz und Stanau wird am Dienstag, 5. März, in die Strößwitzer Gaststätte Zur Einkehr eingeladen. Beginn ist 19 Uhr. Nach Informationen von Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) sind Fragen und Anregungen der Ortsansässigen willkommen.

Tanztee im Pößnecker Schützenhaus

Im Pößnecker Schützenhaus wird am Donnerstag, 7. März, ein weiterer Tanztee gefeiert. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass schon ab 14 Uhr und Ausklang gegen 18 Uhr. Frei nach dem Motto „Darf ich bitten?!“ legt der Pößnecker DJ Michael Beutel („Disco mit M“) auf. Karten gibt es nur an der Nachmittagskasse, Reservierungen sind vorab unter Telefon 03647/4459800 willkommen.

Familienforschung im Saale-Orla-Kreis

„Einstieg in die Ahnenforschung“ lautet das Motto eines dreiteiligen und jeweils dreistündigen Kurses der Volkshochschule Saale-Orla, zu welchem am 1., 8. und 15. März jeweils ab 14 Uhr in die Räumlichkeiten am Sitz der landkreiseigenen Bildungsstätte in Pößneck eingeladen wird. Interessierte sollen befähigt werden, die lange Kette ihrer Vorfahren und deren Lebenswege zu recherchieren.

„Familienforschung ist nicht nur ein Hobby, sondern eine Lebensaufgabe und ein unbezahlbares Geschenk an unsere Nachfahren“, heißt es vorab. Kursleiterin ist Susann Pfeifer. Es ist eine Anmeldung unter Telefon 03663/488144 oder im Internet unter www.vhs-sok.de erforderlich.

Jan Wißgott gastiert mit einem kurzweiligen Vortrag in der Zwackauer Gaststätte. © Stadt Triptis | Stadt Triptis

Grün-Blau-Bunt in der Zwackau

„Ecuador – Grün-Blau-Bunt“ lautet das Leitmotiv eines Vortrages, zu welchem am Mittwoch, 28. Februar, ins Gasthaus nach Zwackau eingeladen wird. Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Es referiert der Triptiser Kulturamtsleiter Jan Wißgott, der im vergangenen Herbst mehrere Wochen in Südamerika unterwegs war. Es wird um eine Anmeldung unter Telefon 0151/75068639 gebeten.

Zeitzonenrabatt in Neustadt

Am Donnerstag, 29. Februar, wird von 16 bis 18 Uhr zum Stöbern in der „Bücherwaage“ der Freunde der Stadtbibliothek Neustadt in der Marktstraße 7 eingeladen. Der in 18 Regalen ausgestellte Lesestoff wird gegen eine Spende von zwei Euro pro Kilogramm abgegeben, wobei es aus Anlass des Schalttages einen „Zeitzonenrabatt“ geben wird. In der ersten Öffnungsstunde wird jedem Gebrauchtbücherkäufer ein kostenloser Bildband geschenkt und in der zweiten soll ein Kilogramm Bücher pro Person kostenlos sein. Neue Bücherspenden nimmt der Bibliotheksförderverein aus Platzgründen vorerst nicht entgegen.