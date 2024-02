Saalburg-Ebersdorf. Aufräumaktion in Ebersdorf gestartet. Verein setzt auf freiwillige Helfer und Schulklassen.

Der Schlossparkverein Ebersdorf e.V. räumt in dieser Woche an mehreren Tagen im Park auf und zum ersten Mal helfen Grundschüler dabei aktiv mit. Los ging es am Dienstag mit einem Einsatz der beiden vierten Klassen. Es werden an verschiedenen Stellen, zum Beispiel an der Naturbühne, dem Teich und entlang des Wegs von der Orangerie Müll und Äste gesammelt. Diese sollen zu Haufen zusammengetragen werden und können später abgefahren werden. An anderen Tagen sind weitere Klassen im Einsatz und am Nachmittag auch Hortkinder. Zu tun gibt es genug.