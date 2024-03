Pößneck/Neustadt/Triptis. Führung, Lesung, Markt: Was in den nächsten Tagen so los ist in der Region

Burlesque-Show im Pößnecker Schützenhaus

Die Burlesque-Revue „The Firebirds Burlesque Show“ macht im Rahmen ihrer aktuellen Deutschland-Tournee am Freitag, 15. März, im Pößnecker Schützenhaus Station. Das Programm des internationalen Künstler-Ensembles mit einigen Szene-Stars beginnt um 19.30 Uhr. „Ein Hauch Frivolität, ein Schuss Nostalgie und eine Prise prickelnder Sinnlichkeit garantieren mit einem frechen Augenaufschlag einen nostalgischen, mitreißenden Abend“, versprechen die Veranstalter. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Mathias Langheinrich ist DJ Jason Philips aus Neustadt. Er legt seit rund 20 Jahren in der Region und darüber hinaus auf. © Funke | Marcus Cislak

Im Wotufa-Saal wird in den Frühling hinein getanzt

Zum Tanz in den Frühling wird am Samstag, 16. März, ab 22 Uhr in den Neustädter Wotufa-Saal eingeladen. Dort steigt der Electronic Spring des Neustädter DJ Jason Philips. „Er hat sich auch dieses Mal bekannte DJ-Kollegen mit ins Boot geholt und man darf sich auf Küche 80 als Headliner freuen“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. Musikalische Unterstützung erhalten die beiden noch von Lederwerk-Urgestein Anthony R. sowie Silent Tip, der seit Jahren zur Crew des beliebten Teichbergfichtenfests gehört. „Es wird ein bunter Abend voller feinster House-Music“, versprechen die Veranstalter. Vorverkaufskarten gibt es in der Tourist-Information Neustadt.

Öffentliche Führung durch die Pößnecker Stadtkirche

Zu einer öffentlichen Führung durch die Pößnecker Stadtkirche Sankt Bartholomäus mit Orgelvorspiel auf der Kreutzbach-Jehmlich-Orgel wird am Samstag, 16. März, ab 15.30 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist der Haupteingang des Gotteshauses. „Ein wesentliches Zeugnis der Geschichte unserer Stadt ist die weithin sichtbare gotische Stadtkirche mit ihrem 48 Meter hohen Turm, die in ihrem Innenraum mehr als 600 Menschen Platz bietet“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. Die Interessierten werden von Pfarrer Jörg Reichmann und Kantor Cornelius Hofmann empfangen. Vorverkaufskarten gibt es in der Stadtinformation Pößneck.

Lesung erinnert an Verena Zeltner

Die Stadtbibliothek Neustadt erinnert am Mittwoch, 13. März, mit einer um 19 Uhr beginnenden „Lesung für Erwachsene“ an die Schriftstellerin Verena Zeltner (1951-2022) aus Neustadt-Neunhofen. So wird Felicitas Paul wesentliche Abschnitte aus Zeltners gefragtestem Roman „Ice-Zeit – In den Klauen des weißen Drachen Crystal“ (2017) vortragen, in dessen Mittelpunkt die Familie einer Mutter auf Drogen steht.

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Verena Zeltner (1951-2022). © OTZ | Peter Cissek

Kleintiermarkt in Triptis

Zum nächsten Triptiser Kleintiermarkt dieser Saison wird am Samstag, 16. März, auf das Gelände Am Wassergarten 2 des Rassegeflügelzuchtvereins 1892 Triptis eingeladen. Das Treiben in und an den Hallen beginnt gegen 7.30 Uhr und Ausklang der Veranstaltung ist gegen Mittag. Marktleiter ist der Vereinsvorsitzende Volker Brömel.