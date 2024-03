Neuer Landrat Herrgott leitet seine erste Kreistagssitzung im Saale-Orla-Kreis – sein Gesicht spricht Bände.

Getreu dem Motto „wenn es mein Mund nicht ausspricht, mein Gesicht tut es“ leitete der neue Landrat, Christian Herrgott, seine erste Kreistagssitzung. War man von Thomas Fügmann gewohnt, dass er kaum eine Miene verzog, egal, was er von beispielsweise gestellten Anträgen hielt, konnte man an Herrgotts Gesicht viel ablesen. Es gab also viel zu beobachten und ich musste schmunzeln und war mit der Feststellung nicht allein. „Er ist eben jung und voller Tatendrang“, kommentierte ein Kreistagsmitglied. Und dann kam es noch zu einer Neuerung. Der ganze Saal lachte laut und herzlich und applaudierte: Nachdem Kreistagsmitglied Wolfgang Kleindienst von der UBV ausführlich seinen Änderungsantrag zum Haushalt verlesen und namentliche Abstimmung gefordert hatte, stimmt er laut mit Nein. Das sorgte für allgemeine Erheiterung und Herrgott fragte wiederholt: „Ich nehme an, dass du deinem eigenen Antrag dann doch zustimmen möchtest.“ Und so war es tatsächlich ein wenig anders, als in den vergangenen Sitzungen. Nicht umsonst hatte der Neue zu Beginn einen Besen geschenkt bekommen.