Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Frische Luft und erfrischende Kunst: An Ostern gibt es gute Gründe, raus in die Natur zu gehen, aber auch etwas für den Geist zu tun

1. Osterspaziergang in Pößneck

Am Karfreitag findet der 30. Pößnecker Osterspaziergang statt. Start der heimatkundlichen Wanderung in den Frühling mit mehreren Sprechstellen ist um 9 Uhr im Zentrum an der Ecke Breite Straße/Krautgasse und Ziel ist der Orts- und Stadtteil Schweinitz, wo man gegen Mittag eintreffen will und mit einem Imbiss erwartet wird. Die rund fünf Kilometer lange Strecke ist barrierefrei. Für die Kleinen kommt der Osterhase. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung des Vereines für Heimatgeschichte, der Goethe-Gesellschaft und der Stadt Pößneck ist kostenfrei.

2. Osterkonzert an der Silbermannorgel

Die Konzertsaison 2024 auf Schloss Burgk wird am Ostersonntag um 18 Uhr mit einem Konzert an der Silbermannorgel der Schlosskapelle eröffnet. Klaus Eichhorn, profunder Kenner geistlicher Musik und einer der profiliertesten Organisten Deutschlands, spielt in seinem Programm „Christ ist erstanden“ norddeutsche österliche Musik sowie Osterchoräle aus dem Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach.

3. Ostereiersuche der Heidedörfer

Erstmals veranstalten die Heidedörfer Breitenhain, Strößwitz und Stanau eine gemeinsame Aktion – eine Familienwanderung mit großer Ostereiersuche. Start der Rundwanderung mit abschließendem Osterfeuer ist am Karsamstag um 14 Uhr auf dem Festplatz in Stanau.

4. Osterschaugießen in Wurzbach

Zum Osterschaugießen mit Überraschung für die kleinen Gäste wird am Sonntag, 31. März, und Montag, 1. April, jeweils um 10 Uhr ins Technische Schaudenkmal Gießerei Heinrichshütte in Wurzbach eingeladen. Wenn Eisen fließt, ist das immer ein besonderes Spektakel. Außerdem wird Europas größte, 15.000 PS starke Dampfmaschine eindrucksvoll in Aktion gebracht.

Das Schaugießen in der Heinrichshütte sorgt bei Jung und Alt immer für bleibende Eindrücke. © Peter Hagen | Peter Hagen

5. Künstler in der Krölpaer Pinsenberghalle

Die 6. Krölpaer Kunstausstellung in der Pinsenberghalle der Einheitsgemeinde ist auch über die Osterfeiertage montags bis donnerstags von 15 bis 19 Uhr sowie freitags, samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei freiem Eintritt und der Möglichkeit, ein Gemälde zu gewinnen, können in aller Ruhe mehr als 200 lebensfrohe Werke von 25 Künstlern betrachtet werden.