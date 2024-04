Pößneck/Neustadt. Hinweise auf Veranstaltungen für die ganze Familie, Wissenswertes für junge Leute und andere Nachrichten

Berufsorientierung in Pößneck-Ost

Das Klumpp Präzisionswerk aus Pößneck-Ost lädt Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse am 4. Mai zu einem Tagespraktikum ein. Interessierte Mädchen und Jungen können an dem Samstag den Beruf des Maschinen- und Anlagenführers mit dem Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik zu kennenlernen und ausprobieren. Die Teenies werden unter Anleitung einen Briefbeschwerer aus Metall anfertigen und dabei grundlegende Metallbearbeitungstechniken kennenlernen. Beginn ist um 8.45 Uhr und Feierabend um 15 Uhr. Die jungen Tagespraktikanten bekommen das Mittagessen gesponsert und die Eltern können den Betrieb bei einem Rundgang kennenlernen. Es ist allerdings eine vorherige Anmeldung unter www.ihk-schuelercollege.de notwendig, wo es auch nähere Vorab-Informationen gibt.

Frühjahrsputz am Stausee

Am Samstag, 27. April, wird nach Wilhelmsdorf zu einem Frühjahrsputz am Hohenwartestausee eingeladen. Beginn ist um 8.30 Uhr. „Gemeinsam begehen wir zwei bis drei Stunden Straßenränder, unsere wunderschönen Rad- und Waldwege sowie beliebte Badestellen, um sie von Unrat zu befreien“, heißt es in der Einladung dieser Veranstaltung, die von Stauseegemeinden und dem Vattenfall-Konzern organisiert wird. Nähere Vorab-Informationen gibt es unter Telefon 03647/431230 bei der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück.

Das letzte Konzertwochenende vor der Sommerpause

Mit einem „zweitägigen Musikspektakel“, wie es heißt, verabschiedet sich der Wotufa-Saal Neustadt in die Sommerpause. So werden für Freitag, 26. April, ab 20 Uhr Big Joe Stolle & Band und die Ossternhagen Band sowie Special Guests angekündigt. Am Samstag, 27. April, wird zunächst ab zirka 10 Uhr zum Frühschoppen mit Saitenwusel und den Grauen Rebellen eingeladen. Am Abend ab 19 Uhr stehen das Norbert Duo SAW, Michael Dühnfort & The Noise Band, das Projekt Ton Steine Scherben vs. Birte Volta unplugged sowie Bordstein auf der Bühne. Karten gibt es an der Abendkasse.

Saisoneröffnung am Bismarckturm

Am 1. Mai wird die Kiosk-Saison am Neustädter Bismarckturm eröffnet. Gäste sind beim Bismarckturmverein Molbitz in der Zeit zwischen 13 bis 17 Uhr willkommen. Es ist die Besteigung des 1915 eingeweihren und 32,65 Meter hohen Turms möglich.

Petra Steps schreibt leidenschaftlich Kriminalgeschichten. © Carsten Steps | seeyou design - carsten steps

„Mörderisches Thüringen“ in Knau

Für den 25. Mai wird eine Lesung mit der Schriftstellerin Petra Steps im Rittergut Knau angekündigt. Beginn im Renaissancefestsaal wird um 16 Uhr sein. Die waschechte Vogtländerin stellt ihren 2023 erschienenen Kurzkrimi-Band „Mörderisches Thüringen“ vor, dessen Geschichten zum Teil an der oberen Saale verortet sind. Veranstalter sind der Förderkreis Rittergut Knau und der Lese-Zeichen e. V. aus Jena. Karten gibt es im Knauer Landhandel Hopp.

Maifeuer in Schweinitz

Die Schweinitzer Dorfgemeinschaft lädt am 30. April zu ihrem Maibaumsetzen statt. „Um 17 Uhr am letzten Tag des Monats wird der Baum mit vereinter Kraft durch die Männer vom Heimatverein gestellt, ab 18 Uhr brennt der Rost und es wird wieder ein Maifeuer in großen Feuerschalen geben“, teilt Beate Sickel mit. Im Pößnecker Orts- und Stadtteil soll gemütlich in den Mai hinein gefeiert werden.

Museum drei Tage geschlossen

Nicht näher genannte Baumaßnahmen führen einer Mitteilung der Stadt Neustadt zufolge dazu, dass das Museum für Stadtgeschichte Neustadt kurzfristig vom 24. bis 26. April geschlossen bleibt. Von dieser Schließung sei auch die Zugänglichkeit des Neustädter Cranach-Altars betroffen.