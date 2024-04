110 Sängerinnen und Sänger in neun Chören waren es, die am vergangenen Sonntag in der Gefeller Stadtkirche gemeinsam musizierten. Das Chortreffen des Kirchenkreis Schleiz findet alle zwei Jahre am dritten Sonntag nach Ostern statt. Unter der musikalischen Leitung von Kreiskantor Klaus Rilke erklang das eine oder andere Lied im Kirchenschiff. Im Anschluss trafen sich die Chormitglieder mit allen Kantoren des Kirchenkreis zum gemeinsamen Kaffeetrinken und wo auch das eine oder andere Volkslied erklang. „Es ist eine tolle Zusammenarbeit zwischen Kirchgemeinde und Stadt in Gefell“ freut sich Kantor Stefan Feig, der das Chortreffen anlässlich der diesjährigen 650-Jahrfeier in den Ort brachte. sr © Gefell | Kirchgemeinde