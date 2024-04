Plauen. Theater-Plauen-Zwickau enthüllt neues Motto wie viele Premieren es geben wird.

Unter dem Titel „Was macht Macht“ wird es 21 Premieren und 14 Wiederaufnahmen der Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett und JUPZ! in der kommenden Spielzeit des Theater-Plauen-Zwickau sowie zahlreiche Konzerte und Sonderveranstaltungen geben. Nach dem Familienmusical „Snow White and Me“, das ab 24. August im Plauener Parktheater zu sehen ist wird mit „La Traviata“ von Giuseppe Verdi im September eine der beliebtesten Opern auf die Bühne gebracht. Mit „Der kleine Horrorladen“ von Alan Menken im November, „Salome“ von Richard Strauss im Februar und „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach im Mai stehen weitere Premieren auf dem Programm. Shakespeares „Richard III.“ in der Regie von Generalintendant Dirk Löschner und eine von der Filmemacherin Sabine Michel und Sebastian Undisz geschriebenen „Vogtlandrevue“ und das Musical „Anatevka (Fiddler on the Roof)“ werden weitere Höhepunkte sein.

Premieren in sämtlichen Sparten

Als Sommertheater des Schauspiels steht „Extrawurst“ auf dem Programm auf Burg Schönfels und im Theaterhof in Plauen, eine Komödie der bekannten Comedy-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, die bereits für so bekannte Fernsehformate wie »Die Wochenshow«, »Ladykracher«, »Das Amt« oder »Stromberg« verantwortlich zeichneten. Ballettchef Sergei Vanaev wartet mit drei Neuproduktionen auf und mit „Der Nussknacker“ steht pünktlich zur Weihnachtszeit ein Klassiker der Ballettliteratur an. „Robin Hood“ wird als Weihnachtsmärchen gezeigt und im Sommer des kommenden Jahres wird der Kinderkrimi „Rico, Oscar und die Tieferschatten“ zu sehen sein.

Generalmusikdirektor Leo Siberski hat wieder acht Philharmonische Konzerte konzipiert, die sich sehr vielfältig präsentieren. Neben Klassikern von Händel, Schumann, Brahms, Beethoven und vielen anderen, wird es ein reines Filmmusik-Konzert geben und speziell zur im September geplanten Theaterwoche der Toleranz ein Konzert mit dem Titel „Verbotene Liebe“, in dem neben Titeln von Wagner, Händel, Tschaikowsky und Leoncavallo auch Popsongs von Queen, Sarah Connor erklingen werden.