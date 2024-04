Tanna. Aktiv in der Natur: Tanna und Umgebung laden mit aktualisierten Wegen zu Fuß oder mit dem Rad ein.

Für das Vogtland, die Stadt Tanna, die Gemeinden Weischlitz und Rosenbach ist eine aktualisierte Wander- und Radwanderbroschüre gedruckt und in Umlauf gebracht worden. Die Nachfrage nach Wandern und Radfahren sei ungebrochen, sagt Heike Löffler die Zuständige für den Fremdenverkehrsverein Rosenbach/ Vogtland e.V. und die Geschäftsstelle Vogtländisches Mühlenviertel mit Gebiet um den Burgstein. „Besonders freuen wir uns, dass wir in diese Broschüre nun die Wanderwege rund um Tanna aufnehmen konnten. So wird unser Angebot „Aktiv in der Natur“ in der Gesamtregion noch besser veranschaulicht“, sagt sie. Die Broschüren werden künftig auf Messen und touristischen Veranstaltungen verteilt, können aber auch von den Gastgebern zur Weitergabe abgeholt werden. Die Gelegenheit wurde von den Bürgermeistern genutzt, um sich über die länderübergreifende Kooperation auszutauschen.