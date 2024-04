Pößneck. Was auf den Kundgebungen der Gewerkschaften und der AfD zu erwarten ist

Pößneck ist auch in diesem Jahr der Mittelpunkt der politischen Maifeiertagsveranstaltungen im Saale-Orla-Kreis. Diese finden aber anders als in der Vergangenheit nicht an der selben Stelle und auch nicht wirklich gestaffelt statt. Wer „raus zum 1. Mai“ will, muss sich in diesem Jahr also ziemlich entscheiden.

Der DGB

So lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) des Saale-Orla-Kreises am 1. Mai ab 14 Uhr auf den Soccer-Platz in Pößneck-Ost ein. Die Kundgebung an einem früheren Standort im Plattenbaugebiet steht unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. DGB-Kreisverbandschefin Constanze Truschzinski kündigt „Reden, Musik, Infostände und natürlich Unterhaltung für Kinder“ an. Mit dem Motto des Tages würden die Gewerkschaften „an ihre Kernforderungen und ihre Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft“ erinnern. „Im Saale-Orla-Kreis werden bundesweit mit die niedrigsten Löhne gezahlt“, betont Truschzinski. Statt einer Hauptrede werde es verschiedene Wortmeldungen zu „betrieblichen Kämpfen im Saale-Orla-Kreis“ geben. Außerdem sei geplant, zu verschiedenen Themen ein Stimmungsbild einzufangen und dieses vor Ort sichtbar zu machen.

Die AfD

Eine Stunde später am 1. Mai, um 15 Uhr, beginnt eine Kundgebung der AfD Saale-Orla auf dem Pößnecker Marktplatz. Mitten in der Stadt sollen ausschließlich parteieigene Amts- und Mandatsträger zu hören sein, nämlich der Sonneberger Landrat Robert Sesselmann und der Bundestagsabgeordnete Michael Kaufmann sowie die Landtagsabgeordneten Ringo Mühlmann aus Erfurt und Uwe Thrum aus Hirschberg. Im Mittelpunkt der Reden soll „das aktuelle Geschehen“ stehen, so Gebietsverbandssprecher Hartmut Lucas auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Veranstaltungseinladung ist allerdings nur „Für das leibliche Wohl ist gesorgt!“ als Motto und Programm des Nachmittages zu entnehmen.