Pößneck/Neustadt/Triptis. Veranstaltungstipps und eine Meldung der Polizei

Maibaum- und Kindermaibaumsetzen

In Neustadt wird am Dienstag, 30. April, an mindestens vier Stellen der Maibaum gesetzt. Um 16 Uhr geht es im Ortsteil Stanau auf dem Gemeindevorplatz los und um 17 Uhr im Ortsteil Lichtenau auf dem Dorfplatz. In der Kernstadt wird zum einen um 16.30 Uhr auf den Marktplatz zum Maibaum- und Kindermaibaumsetzen mit dem Neustädter Feuerwehrverein eingeladen, zum anderen auf den Festplatz Rote Erde, wo in der Regie der Neustädter Prinzengarde ab 17 Uhr mit Kindern und ab 20 Uhr mit allen anderen interessierten Gästen ein Hexenfeuer entfacht wird. Im Ortsteil Moderwitz wird das Maibaumsetzen am Samstag, 4. April, ab 16 Uhr nachgezogen.

Museumsführung in Pößneck

Im Pößnecker Stadtmuseum findet am Sonntag, 28. April, die letzte öffentliche Museumsführung vor der Sommerpause statt. Beginn ist 14.30 Uhr. Durch den Museumskomplex am Pößnecker Klosterplatz führt Museumspädagoge Hartmut Bergner. Während des etwa 60-minütigen, informativ-kurzweiligen Rundgangs wird unter anderem zu erfahren sein, was der Neandertaler mit dem Orlatal zu tun hat, wie ein Pferd in den Himmel kommt und warum die Pest die wohl schlimmste Zeit für die Stadt war.

Fahrzeugbrand in Triptis

In der Nacht zum Freitag gegen 1.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Triptis zu einem Fahrzeugbrand in die Burkhardtstraße in Triptis alarmiert. Dort stand ein Pkw in Flammen. Diese konnten schnell erstickt werden. Der Brand sei „mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen“, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. Menschen seien nicht verletzt worden, der Sachschaden habe in der Nacht nicht ermittelt werden können.

Maipokalkegeln in Pößneck

Am 1. Mai wird zum beliebten und seit Jahrzehnten veranstalteten Maipokalkegeln des 1. SV Pößneck auf die Kegelbahn der Turnhalle Straße des Friedens 36 in Pößneck eingeladen. Beginn ist um 8 Uhr. Willkommen sind Freizeitkegler und Aktive, Frauen und Männer, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller Generationen – die Pokale werden in verschiedenen Wettkampf- und Altersklassen vergeben. Zusätzlich findet ein Tischkegelturnier für Kinder und Erwachsene statt. Die Siegerehrungen sind für 13.30 Uhr vorgesehen.

Nach Ludwigshof lockt wieder ein Reitturnier. © Theresa Wahl | Theresa Wahl

Reitturnier in Ranis-Ludwigshof

Auf dem Gelände der Agrarprodukte Ludwigshof bei Ranis findet am 4. und 5. Mai das diesjährige Frühlingsturnier des Reit- und Fahrvereines Ludwigshof statt. Auf dieser Veranstaltung für die ganze Familie könnten Pferdefreunde und Ausflügler ganztägig mit verschiedenen Dressur- und Springprüfungen der Reiter mit ihren Rössern rechnen. Die Jüngsten werden ihr Können im Führzügel- und Reiterwettbewerb beweisen.