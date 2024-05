Pößneck. Vollblutmusiker und Liedertafel sorgen für Hochstimmung im Pößnecker Schalander.

Am Freitagabend kamen im Schalander der Pößnecker Brauerei die Freunde des Bieres mit mehr Alkohol und Stammwürzegehaltes zusammen. Bier an sich kann schon für gute Stimmung sorgen, auf der sicheren Seite war man an diesem Abend aber durch die Vollblutmusiker Alexander Post und Klaus Schaup sowie den Männern der Liedertafel.

Nicolaus Wagner, der Chef der Rosenbauerei Pößneck hatte den Raum zur Verfügung gestellt und freute sich, dass Pößnecker Bockbiertrinker den Schalander gut gefüllt hatten. Es ging darum, die „Reste“ zu trinken, schließlich endet die Zeit des Starkbieres traditionell im Mai. Gemütlich war’s und vielleicht auch etwas spät für einige, aber die Stimmung hätte besser nicht sein können.