Keila/Pößneck/Neustadt/Triptis. Kurioses und Informatives bieten die Kurznachrichten des Tages im Saale-Orla-Kreis

Dreister Einbrecher entkommt in Keila unerkannt

Ein offenbar besonders dreister, bislang unbekannter Täter ist in Keila in ein Wohnhaus eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, geschah die Tat bereits am vergangenen Dienstag, 30. April, zwischen 10.45 Uhr und 10.55 Uhr. Die Bewohner des Hauses seien zu dieser Zeit im Garten gewesen und hätten eine Haustür unverschlossen gelassen. Die Bewohner hätten den Täter noch in einem Kleinwagen flüchten gesehen. Dabei soll es sich um einen silbernen oder weißen Nissan Micra oder Renault Twingo gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu Pkw oder Täter machen könnten, sollten sich bei der Polizei Schleiz unter 03663 4310 melden.

Linke lädt zu Gedenkveranstaltungen am 8. Mai

Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs lädt der Kreisverband Saale-Orla der Linken wieder zu Kranzniederlegungen und Schweigeminuten für die Opfer des Nationalsozialismus. Diese finden laut einer Ankündigung am Mittwoch, 8. Mai, um 10 Uhr in Triptis an der Todesmarsch-Stele in der Geraer Straße, um 16 Uhr in Neustadt an der Stele am Friedhof und um 17 Uhr in Pößneck am Ehrenhain in der Rudolf-Diesel-Straße. Der Landtagsabgeordnete Ralf Kalich besucht demnach ab 13 Uhr verschiedene Gedenkstätten der Todesmärsche.

GWG und ZWA am Brückentag nur im Notfall erreichbar

Geschlossen bleiben am Brückentag nach Christi Himmelfahrt, also Freitag, 10. Mai, wieder diverse Geschäftstellen. Darauf weist etwa die Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft (GWG) Pößneck/Triptis hin. In Havariefällen sei die GWG unter Telefon 0171 5126552 (Pößneck) oder 0171 5122020 (Triptis) erreichbar. Auch die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla (ZWA) bleibt geschlossen. Der Bereitschaftsdienst ist hier erreichbar unter 0171 3662325.

Stadtverwaltung Pößneck am Brückentag geschlossen

Die Stadtverwaltung Pößneck in der Neustädter Straße 1 und im Rathaus bleibt am Freitag, 10. Mai, geschlossen. Laut einer Mitteilung sind die Stadtbibliothek Bilke, das Museum 642 und die Tourist-Information dagegen am Brückentag nach Christi Himmelfahrt zu den regulären Zeiten geöffnet.

