Rosenthal am Rennsteig. Nach einem Dorffest ist ein 43-Jähriger von vier Männern angegriffen worden. Der Mann wurde durch Tritte und Schläge so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

Vier Männer haben einen 43-Jährigen in der Nacht zum Freitag in Rosenthal am Rennsteig (Saale-Orla-Kreis) angegriffen. Der 43-Jährige kam mit Verletzungen an Kopf, Oberkörper und Beinen ins Krankenhaus, wie die Polizei Saale-Orla am Freitag mitteilte.

Der Mann war laut Polizei nach einem Dorffest in Birkenhügel zu Fuß unterwegs, als ein Auto neben ihm hielt, die vier Männer ausstiegen und ihn mit Schlägen und Tritten angriffen. Danach flüchteten die Täter mit ihrem Auto, wie es hieß.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 bei der PI Saale-Orla oder jeder anderen Dienststelle melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

dpa, red