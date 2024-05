Wurzbach. Unbekannte haben in Wurzbach mehrere Gegenstände auf das Gleis gelegt und zwei Weichen manipuliert.

Am frühen Mittwochabend überfuhr ein Zug am Bahnhof Wurzbach mehrere Hindernisse. Daraufhin informierte die Deutsche Bahn die Bundespolizei in Erfurt. Die Beamten stellten vor Ort auf den Schienen mehrere Steine, Beton- und Glasstücke fest, die verteilt und aufgereiht waren. Auch an zwei Weichen wurde manipuliert.

Die Passagiere im Zug wurden durch das Überfahren und der nachfolgenden Bremsung nicht verletzt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Gegenstände bewusst von bisher unbekannten Personen platziert wurden. Ob beide Taten miteinander zusammenhängen, sei noch unklar.

Die Bundespolizei fragt deshalb, wer am 22.05.2024 im Zeitraum von ca. 17:00 - 18:12 Uhr verdächtige Personen und Handlungen am Bahnhof Wurzbach wahrgenommen oder beobachtet hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt rund um die Uhr unter Angabe der Vorgangsnummer 482974 / 2024 per Telefon (0361/659830) oder Mail (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) entgegen.

