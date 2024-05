Pößneck. „Unzerstörbar“: Was bisher über den Auftritt des Schlagerstars bekannt ist

Frank Schöbel kommt zu einem eintrittsfreien Konzert nach Pößneck. Dieses wird am 8. September im Sonntagnachmittagsprogramm des Pößnecker Stadtfestes zu erleben sein.

„Es wird kein Kurzauftritt sein“, sagte der städtische Kulturamtsmitarbeiter Michael Ritze in einem ersten Ausblick. „Wir gehen von einem einstündigen Auftritt aus.“

Zum Live-Konzert mit Band auf dem Pößnecker Marktplatz werden Fans des Schlager- und DDR-Kultstars aus ganz Ostthüringen und darüber hinaus erwartet. Dem Rudolstädter Künstlermanager Andreas Dornheim zufolge, sei jetzt schon abzusehen, dass der mitteldeutsche Fanclub Schöbels zahlreich vertreten sein werde.

Neue Titel und auch Klassiker

Das Programm des beneidenswert frisch wirkenden 81-jährigen Sängers werde Titel seines aktuellen Albums „Unzerstörbar“, wohl aber auch den einen oder anderen seiner Klassiker („Ich geh‘ vom Nordpol zum Südpol zu Fuß“) beinhalten. Nach dem Auftritt, der von Dornheim und der Sängerin Sylvia Darko moderiert wird, soll es eine Autogrammstunde geben.

Chris Doerk 2019 auf der Pößnecker Stadtfestbühne. © Helmut Peterlein

Auf der Pößnecker Stadtfestbühne beziehungsweise vor einem brechend vollen Marktplatz stand Frank Schöbel zuletzt 2011. Davor hatte er die Landesgartenschau des Jahres 2000 mitgefeiert. Im Pößnecker Schützenhaus hatte er 2018 Hunderte begeistert. An gleicher Stelle soll er erstmals 1968 gemeinsam mit seiner damaligen Frau Chris Doerk aus Anlass eines Filmballs zum DDR-Musikfilm „Heißer Sommer“ aufgetreten sein.

Im Goldenen Buch der Stadt verewigt

Schöbel ist einer der Künstler, die sich in das Goldene Buch der Stadt Pößneck eintragen durften, wozu es anlässlich seines Empfangs im Rathaus von 2011 gekommen war. Das eintrittsfreie Konzert vom 8. September – die Tickets der Schöbel-Shows kosten meist ab zirka vierzig Euro – sei laut Dornheim nicht zuletzt eine kleiner Dank des Künstlers für die Tatsache, dass in Pößneck die Tradition des Talentwettbewerbes „Herzklopfen kostenlos“ gepflegt werde, in welchem der Sänger einst entdeckt wurde.

Frank Schöbel trägt sich 2011 in das Goldene Buch der Stadt Pößneck ein, links Bürgermeister Michael Modde. © OTZ | Helmut Peterlein

Frank Schöbel gilt als der mit Abstand erfolgreichste Solokünstler des Arbeiter-und-Bauern-Staates. Sein „Weihnachten in Familie“, 1985 gemeinsam mit seiner damaligen Lebensgefährtin, der Sängerin Aurora Lacasa, aufgenommen, ist bei mehr als zwei Millionen verkauften Exemplaren als gefragtestes Album der DDR in die neuere deutsche Musikgeschichte eingegangen. Mit „Der Fußball ist rund wie die Welt“ soll er 1974 das beste deutsche Fußballlied aller Zeiten geschrieben haben und in einer Berliner Seniorenfußballmannschaft laufe er heute noch dem Rund hinter. Seinem Leben sind unter anderem zwei dicke autobiografische Bücher und ein Musical am Boulevardtheater Dresden gewidmet.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis