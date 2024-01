Bad Blankenburg. Beim Neujahrsempfang in Bad Blankenburg erklangen die bekannten Melodien aus den Filmen des Geheimagenten ihrer Majestät.

Mit bekannten Klängen aus James-Bond-Filmen wurde am Freitag der diesjährige Neujahrsempfang des Städtedreiecks in der Stadthalle in Bad Blankenburg eröffnet. Die Thüringer Symphoniker brachten „007“ auf die Bühne und das Thüringer Folklore-Tanzensemble Rudolstadt rundete den kulturellen Rahmen ab. Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) begrüße die geladenen Gäste und die Festrednerin Christina Obergföll, die sich nicht nur als Speerwurf-Weltmeisterin längst einen Namen gemacht hat.