Unterweißbach. Polizeisprecherin in Saalfeld bestätigt, dass am Freitagabend ein 65-jähriger Mann in Unterweißbach tot aufgefunden wurde

Nach dem Fund einer Leiche am Freitagabend in der Schwarzatalgemeinde Unterweißbach schließt die Polizei in Saalfeld eine Straftat aus. Alle äußeren Umstände deuteten auf einen tragischen Suizid hin, sagte eine Sprecherin am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung.