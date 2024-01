Bad Blankenburg. Nach dem Neujahrsempfang in Bad Blankenburg stehen die nächsten Veranstaltungen schon vor der Tür. Der Fasching nimmt dabei breiten Raum ein.

Der Neujahrsempfang, zu dem sich am Freitagabend rund 600 Gäste in der Stadthalle tummelten, ist Geschichte. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt nicht. Schon bald stehen in Bad Blankenburg die nächsten Höhepunkte an. Cornamusa, Karneval und Kabarett sollen als Stichworte bis Ende Februar dienen.

Los geht es aber am 25. Januar mit einem Programm, das sich vorrangig an Kinder richtet. Seit 2018 ist das Theater Lichtermeer mit der Bühnenshow von „Jan & Henry“ unterwegs und konnte in hunderten von Aufführungen viele tausend kleine und große Erdmännchenfans begeistern. Nun gibt es ein neues Programm mit den für den Fernsehsender „KIKA“ erfundenen und entwickelten Figuren.

Zwei Tage später gibt es sozusagen das jährliche Heimspiel von „Cornamusa“. Die Musiker aus Neuhaus am Rennweg sind seit 20 Jahren mit Dudelsackmusik und irischen Tänzen erfolgreich unterwegs.

Der BBCC regiert gut eine Woche lang

Danach regiert erstmal der Karneval. Am 3. Februar bittet der Bad Blankenburger Carneval Club (BBCC) zum Büttenabend, am 8. zur Weiberfastnacht und am 10. zum Karneval der Masken. Beginn ist jeweils 20 Uhr im größten Kulturhaus des Städtedreiecks. Der Kinderfasching schließt sich am 11. Februar, ab 14 Uhr, an, am Rosenmontag folgt noch eine Festsitzung.

Vier Tage später, am 16. Februar, wird das im Herbst krankheitsbedingt kurzfristig abgesagte Gastspiel des Kabarettisten und Schauspielers Uwe Steimle nachgeholt, es folgt der erste Nachtflohmarkt des neuen Jahres am 24. Februar.

„Tina – The Rock Legend“ erst im November

Die für den 17. Februar geplante Show „Tina – The Rock Legend“ wurde wegen Erkrankung der Hauptdarstellerin abgesagt. Julie Mayaya müsse sich im Januar 2024 einem medizinischen Eingriff unterziehen, heißt es. Bis in den Mai hinein wurden 35 Konzerte in elf Bundesländern abgesagt.

Die gute Nachricht: Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit – und es gibt schon einen Nachholtermin. Am 29. November um 20 Uhr soll die Tina-Tribute-Show in der Stadthalle der Fröbelstadt zu Gast sein.