Schleiz/Saalfeld. Katrin Pflieger aus Neustadt an der Orla führt seit dem 1. Januar die Geschäfte des Vereins mit Geschäftsstelle in Schleiz

Eine Reiseverkehrskauffrau aus Neustadt an der Orla ist seit 1. Januar neue Geschäftsführerin des Tourismusverbundes Rennsteig-Saaleland in Schleiz. Das teilte der Verband am Montag mit. Begrüßt wurde Katrin Pflieger von Thomas Fügmann (CDU), Landrat des Saale-Orla-Kreises, und ihrer Mitarbeiterin für Marketing, Antje Heeger. Das teilte der Verein am Montag mit.

Die gebürtige Langendembacherin hat ihren Abschluss als Tourismusmanagerin an der Hochschule Harz erworben. Sie startete zunächst ihre Laufbahn im Veranstaltungsbereich der Messe Erfurt, war nach der Geburt der beiden Kinder in verschiedenen Industriebetrieben der Region tätig, bevor sie von 2015 bis 2017 schon einmal das heutige Amt inne hatte. Erfahrungen sammelte sie in den vergangenen sechs Jahren beim Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland. Für die Saale-Unstrut-Tourismus GmbH betreute sie auch die Geschäftsstelle des Saaleradweges.

Katrin Pfliegers Vorgängerin Cornelia Mitsching hatte die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland Ende September aus persönlichen Gründen beendet.

Verein hat aktuell 120 Mitglieder in zwei Landkreisen

Der im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz sitzende Verein hat aktuell 120 Mitglieder und arbeitet eng mit dem Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale zusammen, dem Regionalverbund Thüringer Wald und dem Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer. Sein Wirkungsbereich erstreckt sich auf die Region des Rennsteiges im Thüringer Wald, der Saalestauseen (Thüringer Meer), der Plothener Seenplatte, des Thüringer Vogtlandes, der Orlasenke und der Thüringer Heide.

Zu den Vereinsmitgliedern gehören Hotels, Pensionen, private Ferienwohnungen, Gaststätten, Vereine, Verbände, Fahrgastschifffahrten, Campingplätze, Reiterhöfe, Sparkassen sowie Gemeinden und Stadtverwaltungen. Vorstandsvorsitzender ist Thomas Fügmann, erste Stellvertreterin ist die Naturpark-Chefin Christine Kober, zweiter Stellvertreter ist Thomas Knorr, Geschäftsführer der Ardesia-Therme in Bad Lobenstein. Der im Jahr 1991 als „Fremdenverkehrsverband Thüringer Schiefergebirge - Obere Saale“ gegründete Verein erfuhr im Jahr 2004 seine erste Umbenennung in „Fremdenverkehrsverband Saale-Rennsteig-Seenland e.V.“ Im Jahr 2008 erhielt er schließlich seine aktuelle Bezeichnung als „Tourismusverbund Rennsteig~Saaleland e.V.“.