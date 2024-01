Saalfeld. Die AG Verkehr entschied in diesem Fall schnell. In allen Fällen wünscht sich Stadtrat Eric Weigelt „mehr Fingerspitzengefühl“.

Das Ordnungsamt der Stadt Saalfeld hat in der Gerbergasse eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde für Verkehrsteilnehmer angeordnet. Die Feengrottenstadt reagiert damit auf einen Verkehrsunfall, der sich in der Gerbergasse am 30. November letzten Jahres auf einem Fußgänger-Überweg auf Höhe des Saumarktes ereignete. Bereits am 13. Dezember habe sich die Arbeitsgemeinschaft (AG) Verkehr vor Ort getroffen. Sie „hat im Ergebnis entschieden, die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Gerbergasse auf 30 km/h herabzusetzen“, teilte Christopher Mielke, Büroleiter des Saalfelder Bürgermeisters, am Dienstag auf OTZ-Anfrage mit. „Das Verkehrszeichen wurde noch in der gleichen Woche aufgestellt“, so Mielke.