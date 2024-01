Saalfeld. Die Saalfelder Galeristin Ricarda Straub-Unger über junge zeitgenössische Kunst und die 2024er Ausstellungspläne

Ricarda Straub-Unger ist umgeben von Kunst aus Saalfeld. Derzeit zeigt die Galeristin der Saalfelder Saale-Galerie Werke von Simon Großmann und Christian Schröder, junge Künstler aus der Feengrottenstadt. „Es wurde Zeit, die jüngste Kunstgeneration zu zeigen“, erzählt die 30-Jährige gegenüber der Redaktion. Zu sehen sind auch hochinteressante Urban-Art-Werke, also Kunst, die „normalerweise“ im Banksy-Stil im öffentlichen Raum auftauchen. Fotorealistisch bemalte Beton-Teile fallen besonders ins Auge. Die Galeristin registrierte erfreut ein starkes Interesse an diesen Werken und es mag an den Unsicherheiten dieser Zeit liegen, dass viele Kaufinteressenten noch abwarten.