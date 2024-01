Saalfeld-Rudolstadt. Kurzarbeit ist für Remix-Mitarbeiter in Kamsdorf angekündigt, doch die allgemeine Lage ist viel schlimmer. Was jetzt noch helfen kann

Es klingt wie ein Hilferuf: „Wir weisen darauf hin, dass wir aktuell keinen Bauschutt mehr annehmen. Bodenmaterial nehmen wir ab sofort nur noch in Abstimmung an“, steht auf dem Onlineportal der Remex GmbH Kamsdorf, ehemals Großtagebau Kamsdorf. Die neue Bundesbodenschutzverordnung hätte am 1. August 2023 bereits in Kraft treten sollen, ein Aufschub bis zum 31. Dezember 2023 wurde gewährt. „Doch jetzt ist Finito“, sagt Geschäftsführer Jens Gerisch und schaut dabei sehr ernst.