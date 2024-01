Saalfeld/Unterwellenborn. Zweckverband treibt Elektrifizierung am Stausee voran. Dennoch Diskussion über „mehr Mehrwert“ für Kommunen wie Unterwellenborn.

Es soll bis 2030 deutlich leiser werden am Hohenwarte-Stausee. Grund ist eine Initiative für mehr Elektromobilität am „Thüringer Meer“ in jeglicher Form – auf den Straßen, Fahrradwegen und auf dem Wasser. Für die Schaffung der planerischen Grundlagen gab der Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer am Donnerstagabend auf seiner Sitzung im Saalfelder Schloss grünes Licht.