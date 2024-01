Rudolstadt/Saalfeld. Seit Montag sind Besuche auf allen Stationen des Krankenhauses in der Volkstedter Leite verboten. Der Grund und die Konsequenzen.

Schlechte Nachrichten für Angehörige von Patienten, die zurzeit am Standort Rudolstadt der Thüringen-Kliniken liegen: „Zum Schutz unserer Patientinnen und Patienten sind Besuche auf allen Stationen am Klinikstandort Rudolstadt nicht erlaubt“, teilte das kommunale Krankenhaus am Montag mit.