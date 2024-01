Saalfeld/Rudolstadt. Oberhalb von 800 Metern rechnet der Wetterdienst mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 75 km/h. Dort besteht auch Glättegefahr.

Sturmtief „Zoltan“, das verschiedene Feuerwehren im Landkreis ordentlich gefordert hat, steckt noch in den Knochen, da kündigt sich der nächste Sturm an. Eine amtliche Warnung vor Sturmböen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag für die Höhenlagen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt herausgegeben.

Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, könnten „oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung“ auftreten, heißt es in einer amtlichen Warnung. In niedrigeren Lagen werden Windböen zwischen 50 und 70 km/h erwartet.

Auch vor Glätte wird für die kommende Nacht in Lagen ab 600 Metern gewarnt. Die amtliche Warnung des DWD vor Glättegefahr beschränkt sich auf die kommende Nacht zwischen 22 und 10 Uhr.