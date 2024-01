Berlin/Saalfeld. Allgemein klagen die Thüringer Aussteller in Berlin über weniger Besucher als erhofft. Was dahinter steckt und worauf sich der Landkreis freuen kann.

Eigentlich hätte es noch niemand wissen sollen. Doch so ganz können Jörg Seifert, Geschäftsführer vom Thüringer-Wald-Shop und Sebastian Lindig von der Landfleischerei Lindig auf der „Internationalen Grünen Woche“ in Berlin mit ihrem Einfall dann doch nicht hinterm Berg halten und platzen damit heraus. Das Konzept sei angelehnt an die Dorfläden des Erfurter Start-up-Unternehmens „Emma‘s Tag und Nacht“. Das machte Anfang 2023 von sich Schlagzeilen und verkündete die Insolvenz. Neue Betreiber für die Selbstbedienungs-Filialen werden gesucht und wurden in Mühlhausen auch schon gefunden. Worüber aber die beiden Thüringer Aussteller im Redaktionsgespräch informieren, mutet natürlich viel kleiner an.