Kaulsdorf/Saalfeld. Weltsichten-Team richtet Matratzenlager für Helfer und Referenten ein und stellt improvisierte Mitfahrzentrale auf die Beine

Die Veranstalter des am Freitag beginnenden 25. Weltsichten-Festivals in Saalfeld lassen sich vom am Mittwoch startenden sechstägigen Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GdL) nicht die Laune verderben. Da im Streikzeitraum voraussichtlich sämtliche Intercity der Linie Leipzig - Karlsruhe ausfallen, hat man kurzerhand ein Matratzenlager in der Weltsichten-Zentrale in Kaulsdorf eingerichtet, wo jene Helfer und Referenten übernachten können, die wegen des Bahnstreiks schon früher anreisen.

Schlafsack und Isomatte bitte selbst mitbringen

„Wir haben an die hundert Helfer, Techniker und Standbetreiber, von denen die ersten nun schon heute ankommen“, sagte Mitorganisator und Festivalgründer Axel Brümmer dieser Zeitung. Das Angebot gelte auch für Gäste. „Wer nicht schon ab Donnerstag ins Wintercamp möchte, kann gerne bei uns privat anfragen, einige Plätze im Matratzenlager wären von Donnerstag auf Freitag noch frei. Isomatte, Schlafsack bitte selber mitbringen“, so der Weltumradler und Reisejournalist.

Flyer und Programmhefte der vergangenen 24 Festivals, die in Saalfeld und Bad Blankenburg über die Bühne gingen und jeweils mehrere tausend Gäste verzeichneten. © Weltsichten | Weltsichten

Außerdem habe man eine improvisierte Mitfahrzentrale eingerichtet. Wer bei der Anreise nach Saalfeld Platz im Auto hat, möge dies mit Telefonnummer an info@weltsichten.de mailen. Die ersten Vermittlungserfolge, zum Beispiel aus Stuttgart, gibt es schon.

