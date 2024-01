Saalfeld/Rudolstadt. Zwei spannende Lesungen, irische Tänze, Fasching und ein Jubiläums-Festival in Saalfeld stehen heute auf dem Zettel.

Das letzte Wochenende im Januar wird – anders als vor einer Woche – ohne Wintersport auskommen müssen, denn von der weißen Pracht ist selbst in den Höhenlagen des Landkreises kaum noch etwas übrig. Eislaufen kann man nur noch in der Halle, zum Beispiel in Ilmenau, Skilaufen in der Skihalle in Oberhof.