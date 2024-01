Saalfeld. Natur und Gesellschaft: Die Künstlerin Uta Oesterheld-Petry aus Heilbad Heiligenstadt stellt bei Gabriele Süss in Saalfeld aus.

Die Natur spielt in ihren Arbeiten eine wichtige Rolle. Doch Uta Oesterheld-Petry geht es nicht um eine Abbildung der Natur. Vielmehr finde sich in ihren Malereien und Grafiken Natur dann wieder, wenn sie die Künstlerin aus Heilbad Heiligenstadt an „gesellschaftliche Prozesse“ erinnert. Das können verschlungene Wurzeln sein, die sie an menschliche Arme erinnern, als Zeichen des sich gegenseitig Verbindens und Festhaltens.