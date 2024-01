Uhlstädt-Kirchhasel. Der Engerdaer Karnevalsclub blickt auf 40 Jahre zurück - Wo in Hexengrund und Saaletal sonst noch etwas los ist

Auch in einigen Orten der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel hat der Fasching jetzt Fahrt aufgenommen, denn die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu.

Der Engerdaer Karnevalsclub (EKC) feiert traditionell im Gemeindesaal Kirchhasel, diesmal unter dem Motto „40 Jahre EKC – So ein Zirkus“. Der Kinderfasching am vergangenen Sonntag ist bereits Geschichte, es folgen noch die Prunksitzung am 10. Februar ab 20 Uhr und der Fasching für Jung und Alt am 11. Februar, 15 Uhr.

Weiberfasching am 9. Februar in Heilingen

Rund geht es am kommenden Wochenende auch im Hexengrund, wenn im Vereinshaus „Zum Posthorn“ in Heilingen am Sonnabend der „Sängerfasching“ steigt. Am Freitag, 9. Februar, folgt an gleicher Stelle der „Weiberfasching im Hexengrund“ mit Party und buntem Programm.

Im „Grünen Baum“ in Uhlstädt wird zu folgenden Terminen gefeiert: 3. Februar – Galaabend, 4. Februar: Kinderfasching, 10. Februar – Prunksitzung. Veranstalter ist jeweils der Uhlstädter Faschingsclub.