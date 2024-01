Saalfeld. Am Montagabend übersah ein 48-jähriger Audifahrer die vorfahrtsberechtigte 16-Jährige - Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Den Einsatz von Polizei und Rettungsdienst erforderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 17.50 Uhr in der Nähe von Saalfeld ereignete. Dabei wurde eine 16-jährige Mopedfahrerin leicht verletzt, die zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Nach Angaben der Saalfelder Polizei war zu der Zeit ein 48-jähriger Pkw-Fahrer von Kamsdorf in Richtung Unterwellenborn unterwegs. Als er in Kleinkamsdorf abbiegen wollte, sei es im Bereich der Ferdinand-Chelius-Straße zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten Mopedfahrerin gekommen, so Polizeisprecherin Stefanie Kurrat am Dienstag.

Das Mädchen flog über die Motorhaube des Audis und wurde eingeklemmt. Zum Glück habe sie nur leichte Verletzungen davongetragen, so die Sprecherin. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Das Moped wurde durch die Erziehungsberechtigten des Unfallopfers geborgen.